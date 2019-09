A Lentella i festeggiamenti in onore dei Santi medici Cosma e Damiano

Tutto pronto a Lentella per i festeggiamenti in onore dei Santi Cosma e Damiano. Il tradizionale appuntamento di fine settembre quest'anno ha un significato particolare considerato che sarà la prima volta dopo 17 anni che la ricorrenza si potrà festeggiare nella "casa" dei Santi Medici, la chiesa ristrutturata da poco e aperta a fine luglio [LEGGI].

Tre i giorni durante i quali si svolgeranno gli eventi programmati dal comitato feste: 26, 27 e 28 settembre. La data principale è quella del 27 che inizierà con la tradizionale sfilata folkloristica delle conche e dei trattori con i fedeli in costume tipico abruzzese seguita dalla messa in piazza. Alle 17 la riffa seguita dai fuochi pirotecnici in piazza. In serata lo spettacolo della comica Valentina Persia.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 26 settembre – S. Antonio

Ore 8 – Apertura festa con fuochi pirotecnici

11 – S. Messa, benedizione dei panini di S. Antonio e processione con accompagnamento bandistico di Gissi

21.30 – Concerto spettacolo "Ieri, Oggi... Domani"

Venerdì 27 settembre – S.S. Cosma e Damiano

10.30 – Sfilata folkloristica delle conche e dei trattori

11.30 – Santa messa in piazza con processione con accompagnamento bandistico di Roccavivara

17 – Riffa

21.30 – Fuochi pirotecnici in piazza

22 – Orchestra Family Show, a seguire Valentina Persia

24 – Fuochi pirotecnici sui colli

Sabato 28 settembre – S. Innocenza

11 – S. Messa e processione con accompagnamento bandistico Città di Tufillo

16 – Giochi popolari in piazza

20 – Estrazione lotteria

21 – Orchestra all'italiana "Tributo Renzo Arbore Show"