"Vasto in passerella", la sfilata di moda nel cortile di palazzo D’Avalos

Torna anche quest'anno l'appuntamento con Vasto in passerella, sfilata di moda organizzata dal Consorzio Vasto in Centro in collaborazione con l'amministrazione comunale e Muzak Eventi. La terza edizione della manifestazione si svolgerà domenica 22 settembre, alle 17.30 nel cortile di Palazzo D’Avalos, dove modelli e modelle indosseranno le nuove tendenze 2019/2020. Si alterneranno capi di abbigliamento casual e da cerimonia uomo donna, abbigliamento bimbi, sportswear, gioielli, pellicce, occhiali. Per l’occasione si apprezzeranno le novità riguardanti trucco e acconciature.

"Tale evento - commenta il presidente del Consorzio, Marco Corvino - rappresenta l’occasione per rinforzare la collaborazione con l’amministrazione del Comune, una sinergia capace di offrire un’immagine della città di Vasto più vivace e più attiva, più accogliente e più elegante, alle famiglie che presenzieranno nel centro storico".