Del Villano e Gileno secondi in staffetta nella 4 ore di duathlon a Pietravairano

Buona prova per Marco Del Villano e Andrea Gileno nella prima edizione del 4X Duathlon Città di Pietravairano, in provincia di Caserta, valida come prova del Criterium Nazionale Duathlon Csain.

I due vastesi si sono cimentati nella gara di duathlon da disputare in staffetta, un ciclista e un podista, dovendo gareggiare per 4 ore. Ogni coppia poteva scegliere la sua strategia di gara rispetto ai cambi tra le frazioni di bicicletta e corsa, con il vincolo dei 15 km. minimi da coprire per il podista sul circuito delineato.

La coppia Del Villano, ciclista, e Gileno, podista, ha gareggiato sempre al vertice, seconda nella prima ora di gara, prima nella seconda e terza ora per poi chiudere, nella quarta e decisiva ora di gara, al secondo posto assoluto su quaranta coppie in gara.

Per loro una bella soddisfazione per il risultato raggiunto e per aver gareggiato in un clima entusiasmante grazie all'ottima organizzazione dell'associazione sportiva 4X Pietravairano che, in futuro, riproporrà senz'altro la competizione.