Baule abbandonato, "Non è stato ritirato perché pieno di rifiuti, proprietario sarà sanzionato"

Aveva suscitato indignazione e curiosità il caso del baule abbandonato sul marciapiede di via Madonna delle Grazie a San Salvo [LEGGI]. Sul fatto segnalatoci da alcuni residenti interviene l'assessore alla Manutenzione, Giancarlo Lippis.

"Insieme alla task force ambientale abientale abbiamo ricostruito la vicenda. Il baule è stato lasciato lì all'inizio di settembre. Il ritiro era stato prenotato per il 4 dello stesso mese insieme ad altri rifiuti ingombranti. Questi sono stati presi dalla Sapi, ma il baule no per il semplice motivo che era pieno di rifiuti indifferenziati, di secco residuo. Non si possono ritirare rifiuti ingombranti pieni di altro".

"I vigili urbani, ieri, hanno rintracciato il proprietario che dovrà rimuovere il baule e sarà sanzionato. Invito i cittadini, quindi, a rispettare il regolamento per il ritiro degli ingombranti".