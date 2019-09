All’Iis Mattei l’anno inizia con due novità: Liceo matematico e insegnamento della filosofia

Si amplia l'offerta formativa del Istituto d'istruzione superiore Mattei di Vasto.

La scuola di via San Rocco diventa anche Liceo matematico. Già si è formata la prima classe del nuovo indirizzo.

Ma le novità non sono finite: da quest'anno, in via sperimentale, si insegna anche la filosofia.

Le interviste al preside dell'Iis Mattei, Gaetano Fuiano, e alla professoressa Paola Cerella: