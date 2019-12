Il partito di Renzi nasce anche in Abruzzo. Molino: "Nel Pd di Vasto c’è chi è interessato"

L'effetto domino è iniziato. Iniziano a sfilarsi alcuni tasselli anche nel Partito democratico abruzzese. Sono trascorse solo poche ore dall'annuncio di Matteo Renzi, che esce dal Pd per fondare un nuovo partito. E già tra i dem sono iniziate le grandi manovre a livello regionale e nelle città.

A Vasto, Domenico Molino posta sul suo profilo Facebook una foto in cui, insieme ad altri sostenitori, va a stringere la mano all'ex premier, e scrive: "Era il 2012, Verona, che dire: grazie a tutti gli amici e i compagni che ho incontrato e con i quali è stato bello fare politica. Oggi inizia un nuovo cammino, che mi affascina, che mi dà forza e certezza di potermi impegnare in ciò che credo per Vasto, per l'Abruzzo e per l'Italia".

A Zonalocale l'ex assessore comunale conferma che ha già messo entrambi i piedi dentro Italia viva, il nuovo partito di Renzi, e che il nuovo soggetto politico sta nascendo in Abruzzo e a Vasto: "Ci sono. Ho scritto quel post dopo aver parlato con alcuni amici storici". Intanto, a San Salvo è nato il Comitato Ritorno al Futuro, la rete che fa riferimento all'ex sindaco di Firenze.

Molino, con chi ha parlato?

"Ho parlato con quelli che sono stati miei riferimenti nazionali e non. Partiamo con il progetto, anche a Vasto faremo la nostra parte. Molte persone hanno già dato la loro disponibilità in maniera chiara, salutando i compagni e amici del Pd. In Abruzzo c'è un bel fermento".

In Abruzzo chi seguirà Renzi nel nuovo partito?

"L'ex segretario del Pd, Marco Rapino, è in questo progetto, così come l'ex deputato Gianluca Fusilli. Su Vasto ci saranno tutti quelli che vogliono. Ho ricevuto già dei messaggi".

Le ha scritto anche qualche amministratore comunale di Vasto?

"Mi sono giunti messaggi da dentro il Pd. Non vi dico di chi, neanche sotto tortura. Mi aspetto che anche a Vasto delle adesioni ci saranno, ma penso che matureranno in tempi diversi".