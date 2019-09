Dichiarato inagibile in via cautelativa il capannone a fuoco nella zona industriale di San Salvo

È stato dichiarato inagibile il capannone nella zona industriale sansalvese all'interno del quale domenica scorsa si è sviluppato un incendio che ha distrutto una trentina di mezzi tra auto e camion allocati al pianterreno [LEGGI].

Poco fa, il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, ha emesso l'ordinanza di "inaccessibilità totale del capannone industriale ubicato in via Australia". All'interno dell'atto comunale si legge che l'edificio è di proprietà della ditta Service di Cirulli Armando & C. s.a.s. con sede legale a Schiavi d'Abruzzo.

L'intervento dei vigili del fuoco è proseguito per tutta la giornata di ieri per bonificare l'area dalla quale si sprigionava ancora fumo. Sul posto, oltre ai pompieri, ieri, è intervenuto anche il personale di Asl e Arta. Per quanto riguarda questi accertamenti, i risultati non sono stati ancora comunicati.

I vigili del fuoco, invece, hanno chiesto l'interdizione della zona in attesa di una opportuna verifica da parte di un tecnico. Per questo, il primo cittadino ha firmato l'ordinanza di inagibilità in via cautelativa del capannone impedendone l'accesso e l'utilizzo e disponendo l'intervento di un tecnico che dovrà verificare lo stato della struttura.