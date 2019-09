"Un baule che puzza da settimane sul marciapiede, qualcuno lo venga a togliere"

Un baule dal quale si sprigionano cattivi odori da settimane è sul marciapiede di via Madonna delle Grazie a San Salvo.

"Non sappiamo come fare per farlo togliere considerato anche che manda un puzzo tremendo – ci scrivono alcuni residenti – Abbiamo avvisato le autorità competenti del Comune, ci hanno assicurato del loro intervento, ma per ora è ancora lì".

Inizialmente accanto al baule c'erano altri rifiuti ingombranti poi rimossi, "Non capiamo perché solo il baule sia rimasto lì".