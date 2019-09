Una serata di musica in piazza nel ricordo di Domenico ’Jangol’ Di Risio

Un anno fa Domenico Di Risio, per tutti Jangol, lasciava prematuramente la vita terrena. In questi dodici mesi tante sono state le iniziative e le occasioni per ricordare il 47enne di Casalbordino, conosciuto da tutti come dj e grande appassionato di musica, e per far sentire vicinanza alla moglie e alle figlie. Nell'anniversario della sua scomparsa i suoi tanti amici non potevano non organizzare una serata speciale in suo onore. E così, ieri sera, piazza Umberto I a Casalbordino ha ospitato The Jangol's first commemoration.

Sul palco, nella serata presentata da Davide Pettinari, si sono alternate band e solisti, e poi i dj che dalla piazza hanno ricordato l'entusiasmo, l'amore per la musica e quella voglia di vivere che ha accompagnato Jangol fino alla fine. E poi pensieri e poesie che hanno commosso le tante persone che erano in piazza. Sul palco anche la nipote di Domenico che ha letto un messaggio per lo zio. Poi, a mezzanotte, il lancio di palloncini in cielo per dire, ancora una volta, che Jangol a Casalbordino non sarà mai dimenticato.

foto di Nicola Tiberio