Marie Hélène vince la battaglia legale: il piccolo Thomas potrà avere le cure a Vasto

Il piccolo Thomas potrà avere a Vasto le cure necessarie per l'autismo. Marie Hélène Benedetti, la madre del bambino, ha vinto la battaglia intrapresa insieme all'avvocato Giovanni Legnini dell'associazione Autismo Abruzzo Onlus.

Con l'ordinanza di oggi, il giudice del Tribunale di Vasto, Anna Rosa Capuozzo, "accoglie il ricorso e, per effetto, ordina alla Asl n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, di prendere in carico il minore direttamente o avvalendosi di strutture specializzare in un centro autorizzato vicino alla residenza del minore, ovverosia Vasto, con interventi riconosciuti dalle linee guida nazionali per l'autismo e si eseguire trattamenti fino a quando sarà considerato utile per la salute del paziente".

"Questa ordinanza - sono le prime parole di Marie Hélène dopo la decisione del magistrato - deve essere un messaggio per tutte le famiglie che si trovano nelle nostre stesse condizioni, per tutti i genitori che devono sopportare, insieme ai loro figli, lunghissime liste d'attesa o poche terapie, affinché anche loro facciano valere i propri diritti. Ringrazio Autismo Abruzzo Onlus e l'avvocato dell'associazione, Giovanni Legnini".