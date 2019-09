Live painting a Vasto: quattro artisti dipingono i tavoli di un locale

Durante il weekend si è svolto alla "Vineria per passione" un intressante evento artistico che ha visto coinvolti diversi artisti del Vastese.

Paolo Dongu, Davide Scutece, Sara Quida e Alessandra Minerva si sono cimentati in una magnifica sessione di live painting aperta a tutti, durante la quale ogni artista ha dipinto a suo piacimento e con il proprio stile un tavolo del locale. In un'atmosfera elegante e rilassata, la musica in sottofondo ha creato connessioni tra gli sguardi dei curiosi e le pennellate degli artisti.

"L'idea è nata davanti a un buon calice di vino una sera in cui ero in piacevole compagnia di Sara Quida". Un evento diverso e al tempo stesso semplice ed efficace per promuovere l'arte del nostro territorio. "Stiamo cercando di organizzare uno o due eventi al mese di arte – spiega la proprietaria del locale, Barbara Di Fonzo – Arte intesa come poesia, musica, pittura".