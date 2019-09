L’Atletica Vasto in Bretagna per gareggiare nel campionato francese di mezza maratona

Trasferta in Francia per l'Atletica Vasto che, con cinque rappresentanti, ha partecipato in Bretagna alla Auray-Vannes, gara valevole per il campionato nazionale francese di mezza maratona andato in scena domenica 15 settembre. La società vastese ha inteso così rinnovare la propria tradizione sportivo-allegorica, cogliendo occasioni di gare fuori dai confini nazionali per unire la pratica dell'amata attività podistica con quella vacanziera. Tra i posti ammirati in Francia sono da ricordare la caratteristica città di Nantes e il famoso Mont Saint Michel.

Dal punto di vista sportivo il presidente Benoit Marcello Fioravante e Franco Giuliani hanno partecipato alla gara da 10 km, mentre Levino Del Monaco, Michele Della Penna e Carlo Trivilini si sono cimentati nella 21 km., la distanza della mezza maratona. Per tutti loro risultati soddisfacenti, anche tenuto conto dell'elevato livello agonistico della competizione e del caldo anomalo per quelle zone.