A Cupello la camminata ecologica "Non mi rifiuto"

Il prossimo 29 settembre a partire, dalle ore 9, ci sarà a Cupello la prima camminata ecologica "Non mi rifiuto" per le strade del paese.

L'iniziativa, rivolta a tutti i cittadini e a tutte le associazioni cupellesi, partirà alle 9 dalla pineta di via Istonia con la distribuzione del materiale per poi estendersi anche alle contrade di Montalfano e Ributtini.

"È obbligatorio confermare la propria presenza sia per l'organizzazione del pranzo che per i materiali da distribuire".

Per informazioni e adesioni:

339 3885576

389 9534851

320 6757270

348 5402369