Il Futsal Vasto inizia bene la stagione: in Coppa successo per 6-2 contro La Fenice C5

Inizia nel migliore dei modi la stagione ufficiale del Futsal Vasto che vince la prima sfida di Coppa Italia contro La Fenice C5 e approda alle Final Eight.

Al Palarigopiano di Pescara i biancorossi ci mettono sei minuti per passare in vantaggio con Di Ghionno. Cinque minuti dopo, però, arriva il pareggio dei marsicani con Marziale che poi trovano anche il gol del vantaggio al 19' con Leone. Al 21' bomber Mileno pareggia i conti e, allo scadere del primo tempo, Colombaro riporta davanti i suoi segnando il 3-2 con cui si va al riposo.

Nella ripresa è Futsal Vasto show. Dopo appena cinque secondi di gioco Mileno spinge in rete un invitante pallone che proviene da un ispirato Colombaro. Al 9' Della Morte segna il 5-2 e, due minuti più tardi, Santini va in gol per il 6-2. La squadra di mister Rossi controlla la partita e, al 25', colpisce anche un palo con il tiro libero calciato da Sputore. Finisce 6-2 e il Futsal Vasto può sorridere per questo avvio di stagione positivo.

Ora la squadra del presidente Giacomucci affronterà con ancor più entusiasmo la settimana di allenamenti in vista dell'esordio nel campionato di C1. Sabato Gaspari e compagni scenderanno in campo tra le mura amiche del PalaSalesiani affrontando, ironia dei sorteggi, nuovamente La Fenice C5.