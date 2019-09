Il 17 settembre alla Promo Tennis Vasto torna l’Open Day

Alla Promo Tennis Vasto è tempo di Open Day. Dopo la prima giornata dello scorso 12 settembre, che ha visto tanti aspiranti tennisti sui campi del Centro Sportivo del quartiere San Paolo, martedì 17 settembre ci sarà un altro appuntamento con i maestri della scuola tennis che, nel 2018, ha tagliato il traguardo dei 20 anni di attività.

Alle 17 si ritroveranno i bambini dai 5 ai 10 anni, alle 18 i ragazzi dagli 11 ai 14 anni. La giornata, a partecipazione gratuita, sarà l'occasione per mettersi alla prova con racchette e palline sotto la guida degli esperti tecnici della scuola di tennis vastese.

Dal 23 settembre poi ripartiranno ufficialmente tutti i corsi: mini tennis, per bambini da 5 a 8 anni, avviamento (da nove anni in poi) e perferzionamento. Attivi anche i corsi per adulti.

Per informazioni 0873.59757

Promo Tennis su facebook