Fieroni regala la vittoria al Casalbordino, il San Salvo vince a Miglianico

Seconda vittoria con tanti gol per i giallorossi che, nel debutto stagionale davanti ai propri tifosi, vengono trascinati al successo dalla tripletta di Fieroni. L'attaccante casalese sblocca il risultato già dopo 2 minuti, su assist di Iaboni e poi raddoppia al 24' servito da Del Grande. La Casolana accorcia le distanze alla mezz'ora con Di Falco che concretizza una bella giocata corale. Ma, al 56', è ancora Fieroni, servito nuovamente da Iaboni, a riportare il Casalbordino ad un vantaggio di sicurezza. Finisce 3-1 e la squadra del patron Santoro comanda la classifica con Silvi, Fossacesia ed Elicese

Seconda vittoria in due partite per il San Salvo che, dopo aver cancellato i punti di penalizzazione, fa muovere la sua classifica salendo a quota 3. Gli uomini di mister Ciavatta disputano una partita di grande compattezza, fronteggiando una squadra ostica come il Miglianico. E, allo scadere, arriva l'acuto di D'Alessandro che segna un gol pesantissimo consentendo al San Salvo di vincere la partita.

La 2ª giornata

Bucchianico - O.Sulmona 1-1

Casalbordino - Casolana 3-1

Fossacesia - San Giovanni Teatino 3-1

Miglianico - San Salvo 0-1

Ortona - Elicese 0-1

Raiano - Fater Angelini 1-1

Silvi - Virtus Ortona 3-0

Val di Sangro - A.Lanciano 3-1

Villa - Scafa Passo Cordone 1-1

La classifica: 6 Silvi, Casalbordino, Fossacesia, Elicese; 4 Scafa Passo Cordone; 3 San Salvo, Miglianico, Val di Sangro, Casolana; 2 Ovidiana Sulmona, Villa; 1 Raiano, Fater Angelini, Bucchianico; 0 Ortona, San Giovanni Teatino, A.Lanciano, Virtus Ortona.