Daniela Sabatino subito in gol all’esordio stagionale con il Sassuolo

Daniela Sabatino cambia maglia ma non cambia le buone abitudini. Oggi l'attaccante di Castelguidone ha debuttato con la sua nuova squadra, il Sassuolo, nella serie A 2019/2020 in casa del Pink Bari. Maglia neroverde con l'inseparabile numero 9 e fascia da capitano al braccio, Daniela Sabatino ci ha messo un tempo per siglare la sua prima rete stagionale. È stata lei, allo scadere della prima frazione di gioco, a segnare la rete dell'1-1 con un bel pallonetto. Dopo il gol l'esultanza con le compagne e lo sguardo rivolto al cielo, con un pensiero speciale a papà Gabriele, suo primo tifoso, prematuramente scomparso in estate.

Nel secondo tempo, poi, altri quattro gol per il 3-3 con cui si è conclusa la partita. Sabato prossimo Sabatino e compagne saranno chiamate ad un impegno importante. Allo stadio Ricci di Sassuolo arriverà la Juventus campione d'Italia e l'attaccante abruzzese proverà a lasciare il segno anche nella sfida contro le bianconere tra cui ci sono tante sue compagne di Nazionale.

PINK BARI-SASSUOLO 3-3

Marcatrici: 15’ Luijks (B), 44’ Sabatino (S), 48’ Cambiaghi (S), 67’ e 68’ Carp (B), 76’ Zanni (S)

BARI (4-3-3): Myllyoja, Soro, Piro, Culver, Campanelli (93’ Trotta), Marrone, Ketis, Manno, Luijks, Carp, Novellino

A disposizione: Di Bari, Buonamassa, Mascia, Parascandolo, Larenza, Ceci, Balbi, Di Fronzo

Allenatore: Mimmo Caricola

SASSUOLO (3-4-3): Lemey, Sabatino, Jaques (74’ Zanni), Pugnali (69’ Monterubbiano), Labate, Orsi, Dubcova M., Santoro, Cambiaghi, Dubcova K., Filangeri

A disposizione: Jansen, Zazzera, Stirati, Novelli, Fracas, Pederzani,

Allenatore: Gianpiero Piovani

ARBITRO: Barbiero di Campobasso (Conte di Napoli e Portella di Fratta Maggiore)

Note: Espulso mister Piovani, ammonita Jaques