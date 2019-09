All’Aragona la Vastese trova il primo successo: Stivaletta e Dos Santos affondano il Fiuggi

All’Aragona arriva la prima vittoria in campionato della Vastese che batte 3-0 il Fiuggi dopo una partita ben giocata, specialmente nel secondo tempo. E proprio nella ripresa arrivano i gol dei biancorossi, con uno Stivaletta in palla e Dos Santos che, anche questa domenica timbra il cartellino con una doppietta. Dopo la sconfitta di una settimana fa a Giulianova la squadra di Marco Amelia torna a far punti e a muovere la classifica. Domenica prossima la Vastese sarà chiamata all’impegno in trasferta a Campobasso.

La partita. Dopo un avvio interlocutorio, al 13’ è Stivaletta a tentare la sortita in avanti con una cavalcata sull’out di sinistra che si conclude con una palla in mezzo bloccata da La Gorga. Al 16’ Vittorio Esposito va giù in area di rigore dopo un contatto con un avversario. I biancorossi invocano il calcio di rigore ma il direttore di gara fa proseguire l’azione. La Vastese si fa di nuovo vedere in avanti alla mezz’ora. Magia di Cavuoti nella sua metà campo per lanciare Stivaletta che, dopo un’altra percussione sulla fascia, non concretizza una volta arrivato nell’area avversaria.

Al 38’ Cavuoti, alla sua prima da titolare all’Aragona, semina il panico nell’area del Fiuggi e va alla conclusione di sinistro sfiorando il palo. Ci prova anche Dos Santos, al 44’, lanciato in profondità, ma l’impatto con il pallone non è dei migliori e il tiro finisce a lato. Allo scaderee ancora una buona occasione per la Vastese con la conclusione di Stivaletta ribattuta da Pietrobono. Si va negli spogliatoi con le due squadre ancora sullo 0-0.

Si torna in campo e la squadra di Amelia prova subito a sbloccare il risultato con le azioni di Dos Santos e Vittorio Esposito. E il gol arriva al 4’ quando, sulla conclusione di Cardinale ribattuta dal portiere e poi dalla difesa, arriva come un falco Stivaletta che spedisce il pallone in rete facendo esplodere l’Aragona. Il capitano biancorosso, un minuto dopo, lascia il posto al nuovo arrivato Palumbo. Vittorio Esposito vuole lasciare il segno sul suo esordio in biancorosso e al, 13’, dopo aver saltato un avversario, prova a battere il portiere avversario, che fa buona guardia, con una conclusione da futsal.

I biancorossi vanno a caccia del raddoppio e l’occasione buona arriva al 26’ quando l’arbitro concede il rigore per un fallo di mano in area sugli sviluppi di un corner. Sul dischetto va Dos Santos che non sbaglia e sigla il 2-0. Un minuto dopo l’attaccante brasiliano va ancora a segno spingendo in rete il pallone servito da Palumbo protagonista di una bella giocata in area. Tre a zero e partita virtualmente chiusa. Nel finale Amelia concede spazio anche al secondo portiere Di Rienzo, entrato nel finale per guidare la retroguardia di casa. Il Fiuggi prova a segnare almeno un gol e, nel recupero, colpisce la traversa. Finisce 3-0 e la Vastese può festeggiare per la prima vittoria in campionato con la squadra sotto la curva che intona "non voglio mica la luna".

Vastese – Atl. Terme Fiuggi 3-0

(4’st Stivaletta; 26’ Dos Santos [R], 27’ st Dos Santos)

Vastese: Bardini L. (45'st Di Rienzo), Pollace, Stivaletta (9’st Palumbo), Dos Santos (2’st Alonzi), Esposito F., Marianelli, Cavuoti (20’st Ravanelli), Cardinale (15’st Giorgi), Cacciotti, Bardini F., Esposito V. Panchina: Perocchi, Pompei, Ansini, Zinni. Allenatore: Amelia

Fiuggi: La Gorga, Pietrobono, Zaccone (29’ st Felea), Sevieri (23’st Basilico), Nocerino (1’st Rizzi >> 42’st Papaserio), Scalon, Filippon, Forgione, D’Andrea, Macrì, Franchini (31’st Moriconi). Panchina: Ludovici, Tassone, Rizzitelli, Manfrellotti. Allenatore: Incocciati

Arbitro: Castellone di Napoli. (De Santis di Campobasso e Tagliaferro di Caserta)

Ammoniti: Forgione, Pollace, Giorgi, Cacciotti.

La 3ª giornata

Porto Sant’Elpidio - Chieti 1-3

Avezzano - Vastogirardi 1-1

Matelica - Real Giulianova 1-1

O.Agnonese - Cattolica 1-1

Pineto - Sangiustese 2-1

Recanatese - Montegiorgio 2-1

SN Notaresco - Jesina 1-0

Tolentino - Campobasso 1-1

Vastese - Fiuggi 3-0

La classifica: 9 Recanatese; 7 Chieti; 6 Porto Sant’Elpidio, SN Notaresco, Montegiorgio; 5 Vastogirardi, Tolentino; 4 Real Giulianova, Pineto, Matelica, Sangiustese, Vastese, Campobasso; 1 O. Agnonese, Cattolica, Jesina, Fiuggi, Avezzano.