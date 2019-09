A fuoco capannone in costruzione nella zona industriale di San Salvo

Vigili del fuoco al lavoro a San Salvo per un incendio divampato in una struttura della zona industriale. Il fuoco si è sviluppato all'interno di un capannone, ancora in via di completamento, in una traversa di viale Marisa Bellisario.

L'allarme è stato dato nella tarda serata da alcuni giovani che hanno avvistato il denso fumo nero che si sprigionava dall'edificio. Ad andare in fiamme, al piano terra, una trentina di autovetture. Il fuoco si è poi propagato al piano superiore dove ha attaccato alcune tavole lì depositate.

Sul posto anche i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vasto.

Dopo alcune ore di lavoro, i pompieri sono riusciti a domare le fiamme, ma la bonifica del luogo richiederà tempo a causa della presenza di gomma, plastica e altri parti infiammabili lì depositati. È il secondo incendio che si sviluppa in questo 2019 all'interno dei capannoni della zona industriale sansalvese. A gennaio un capannone fu totalmente devastato da un rogo scoppiato il primo giorno dell'anno [LEGGI].