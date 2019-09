"Eravamo in albergo a Londra, il soffitto ci è caduto addosso"

Un breve viaggio di piacere si è trasformato in un brutto ricordo. Andare in vacanza e ritrovarsi, all'improvviso, sotto una pioggia di pezzi di soffitto: "Il primo pensiero è stato che fosse un terremoto". Una notte da incubo, l'ultima delle tre a Londra, per Luca Sacchetta e Daniele Di Cataldo, due ragazzi di Vasto di 26 e 19 anni che si sono sentiti crollare addosso calcinacci e pezzi di mattone alle 3 di notte. Sono riusciti a fuggire in tempo, cavandosela con qualche graffio.

Raccontano a Zonalocale la brutta esperienza vissuta: