Vigili, Marcello: "Concorso entro fine 2019". Previsti migliaia di partecipanti

"Insieme al dirigente di settore, Vincenzo Toma, stiamo valutando le questioni logistiche, in particolare una sede idonea, visto che è facile prevedere molti partecipanti", spiega l'assessore alla Polizia locale del Comune di Vasto, Luigi Marcello. È facile presumere che sarà una cifra a tre zeri quella dei candidati ai 15 posti da vigile a tempo indeterminato.

La novità è che si stringono i tempi: "È nostra intenzione espletare il concorso entro la fine di quest'anno", annuncia Marcello. Nei mesi scorsi, invece, sembrava che la selezione fosse destinata a slittare al 2020. A causa dell'annosa carenza di organico, l'amministrazione Menna vuole bandire l'esame entro il 2019. "La procedura di mobilità da altre amministrazioni - racconta Marcello - ha dato esito negativo: nessuno dei tre candidati aveva i requisiti richiesti dalla legge. Di conseguenza, tutti i 15 posti verranno messi a concorso. Intanto, abbiamo prorogato fino a giugno 2020 il contratto degli stagionali".

Servirà uno spazio molto ampio per ospitare tutti gli aspiranti agenti. Vista la mancanza di lavoro, per 15 posti pubblici si prevedono non meno di mille partecipanti.