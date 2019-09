Inaugurata la nuova palestra comunale: "Per Gissi è un sogno che si realizza"

È un giorno di festa per Gissi dove oggi è stata inaugurata la nuova palestra comunale. "Per tutta la comunità è un sogno che si realizza", ha detto il sindaco Agostino Chieffo dopo il rituale taglio del nastro. "Negli anni 80 noi giovani desideravamo avere una palestra, c'era anche un progetto per un palazzetto faraonico che però non venne realizzato. Quindi, per lungo tempo, era la palestra della ex scuola media ad accogliere le attività. Ma era chiaramente una struttura non adatta alle attività sportive. Le squadre di Gissi, quando ottenevano risultati, erano costrette ad emigrare altrove per giocare". Dieci anni fa la vecchia palestra è stata dichiarata inagibile, così come la scuola, "Valutammo - spiega Chieffo, che all'epoca era il vice del sindaco Marisi - che non era opportuno continuare con le ristrutturazioni. La scuola elementare è stata adeguata e resa più sicura, mettendo al sicuro i bambini la scuola media abbattuta ricavando lo spazio per questa palestra polivalente".

Nel 2017 il Comune di Gissi ha risposto ad un bando del Coni, accedendo al finanziamento da un milione di euro del Credito Sportivo. "Abbiamo appaltato e realizzato la struttura nei tempi stabiliti - ha sottolineato con orgoglio il primo cittadino - facendo anche meglio del previsto. Infatti, con il ribasso d'asta, è stato realizzato il campo in sintetico adiacente la palestra". Il sindaco ha consegnato alla sua comunità "una struttura moderna, sicura ed economicamente gestibile. Per questo ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con impegno". Il progetto è stato redatto dallo studio GC Architetti con la progettazione di Carlo Gaspari e la direzione dei lavori di Beatrice Comelli. Ad eseguire i lavori le ditte Scardigno e Saulle. "I giovani di Gissi tornano ad avere una palestra, questo potrà favorire il processo di integrazione tra i giovani dei paesi vicini. Dobbiamo accantonare i campanili per ricominciare a crescere come territorio". Alla cerimonia erano presenti anche diversi sindaci del territorio, pronti a raccogliere il messaggio di Chieffo, i rappresentanti delle associazioni sportive locali e anche il vicepresidente del comitato territoriale Fipav.

Soddisfatta anche Aida Marrone, dirigente scolastica dell'Omnicompresivo di Gissi, presente all'inaugurazione con tanti suoi studenti e docenti. "Ora abbiamo un polo scolastico completo. È bello anche vedere qui, in questa giornata, il territorio riunito in tutte le sue espressioni. Possiamo vdere come la sinergia tra scuola e comunità diventa sempre più efficace. La scuola è una comunità educante che si trova in una comunità educante più ampia fatta da tutti voi", ha concluso la dirigente.

L'architetto Gaspari ha poi illustrato anche i dettagli tecnici della struttura. "Questo è un edificio che si fa vedere, è un edifico aperto. Quando lo abbiamo progettato abbiamo pensato ad una struttura che potesse trasmettere emozione a chi la frequenta". Il parroco don Michele Fiore, prima della benedizione, ha espresso il suo personale apprezzamento. "Quando sono arrivato a Gissi - ricorda - ho sollecitato l'amministrazione affinchè realizzasse un luogo per la socialità. Ora finalmente c'è".

Gli alunni di Gissi hanno espresso la loro gioia con cartelloni e canti. E con un messaggio lanciato a chiare lettere rivolto al sindaco e a tutta la comunità: "Grazie per questo luogo. Vi promettiamo di averne cura".