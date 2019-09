Futsal Vasto, entusiasmo a tinte biancorosse per dare il via alla nuova stagione

"Vent'anni fa eravamo in quattro al primo allenamento di calcio a 5 a Vasto, oggi mi si riempie il cuore di gioia nel vedere questa marea biancorossa". Sono le parole di Marco Mileno ad esprimere il senso di passione e amore per questo sport che si respira durante la presentazione della stagione 2019/2020 del Futsal Vasto. Al Bar Cristal, ormai divenuto luogo portafortuna, la società biancorossa si è ritrovata con gli atleti delle sue under, della prima squadra, tecnici e dirigenti per dare il via ufficiale alle attività già ripartite sul campo. Sulle maglie della dirigenza l'emblematica frase "Il calcio a 5 a Vasto da oltre 20 anni", una storia che continua e si tramanda alle nuove generazioni.

Alle parole di Mileno, dirigente e responsabile della scuola calcio, hanno fatto seguito quelle di Giampaolo Porfirio, anche lui uno dei pionieri del futsal vastese, che guiderà l'under 17. "Sono contento che con noi ci siano nuove leve che possano dare tanto a questo sport. Ci teniamo che i nostri atleti abbiano sempre un comportamento rispettoso, il nostro è un compito principalmente da educatori". Salvatore Trapani, che sarà sulla panchina dell'under 15, ha ricordato ai ragazzi come nella passata stagione siano arrivati risultati importanti "frutto dell'allenamento e dell'impegno. La soddisfazione più grande è stata quella di incontrare squadre che all'andata ci avevano battuto e riuscire a vincere mostrando la nostra crescita".

Anche quest'anno il comitato locale della Figc non ha fatto mancare la sua presenza con il professor Maurino Maioli. "Ogni anno vedo questa famiglia in continuo aumento. Vi auguro una buona stagione e di ottenere risultati importanti". Michael Rossi, alla guida della prima squadra, ha ricordato che "quest'anno il livello della serie C1 è ancora più alto. Molte società hanno fatto campagne acquisti che, a mio avviso, non sono sostenibili nel lungo periodo. Io ho la fortuna di allenare uomini e futuri uomini - come i ragazzi che si sono aggregati alla prima squadra - grazie ai colleghi del settore giovanile che fanno un gran lavoro". Con lui ci sarà Danilo Bozzelli che, smessi i panni di giocatore e passata la fascia di capitano a Mauro Gaspari, sarà un prezioso collaboratore insieme al preparatore dei portieri Danilo Di Rienzo. Tra gli elementi nuovi anche il direttore sportivo Giuseppe Bozzelli che ha curato l'allestimento della rosa della prima squadra.

Al presidente Domenico Giacomucci il compito di chiudere gli interventi annunciando la novità che riguarda la formazione under 19. "Parteciperemo al campionato nazionale. L'anno scorso abbiamo conquistato una incredibile Coppa Abruzzo, quest'anno avremo un impegno ancor più difficile e stimolante. Ripartiamo con tanto entusiasmo e grazie al sostegno degli sponsor. Sono già in tanti a darci una mano ma, per portare avanti tutte le nostre squadre, c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Quella passata è stata una stagione ad altissimi livelli, difficile da ripetere. Fate del vostro meglio sempre, impegnatevi e divertitevi, sappiate vivere anche i vostri momenti difficili come una vera squadra, sempre uniti". Domenica, a Pescara, l'esordio della prima squadra in Coppa Italia. Poi prenderanno il via tutti i campionati in cui, c'è da starne certi, il Futsal Vasto saprà dire la sua.