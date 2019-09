Educazione ambientale: a Fresagrandinaria la Giornata ecologica

Giornata ecologica stamani a Fresagrandinaria.

"Pro loco di Fresagrandinaria, amministrazione comunale, Cittadinanzattiva e Geav di Vasto hanno organizzato l'iniziativa nel centro storico per sensibilizzare la cittadinanza ad un maggior rispetto ambientale", raccontano le guardie ecologiche ambientali volontarie.

"C'è da sottolineare che i cittadini sono intervenuti numerosi, mostrando interesse e apprezzamento per l'iniziativa, che sarà il trampolino di lancio per altri interventi ambientali che possano coinvolgere anche altri comuni del territorio. L'amministrazione, insieme alla Pro loco, ci ha anticipato alcune iniziative sempre in tema ambientale che hanno la nostra piena approvazione. La Geav di Vasto augura all'amministrazione comunale una buona riuscita dei progetti, che avranno sicuramente un ottimo riscontro da parte di cittadini e turisti".