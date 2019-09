Andrea Iannone infortunato alla spalla sinistra: salterà il gran premio di Misano

Niente gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini per Andrea Iannone. Il pilota di Vasto dell'Aprila è stato dichiarato "unfit" e domani non sarà al via sulla pista di Misano. A bloccare Iannone è l'infortunio alla spalla sinistra a seguito delle cadute durante le sessioni di qualifica.

"Dopo la scivolata di ieri in FP1 che gli aveva risvegliato antichi dolori alla spalla sinistra già infortunata nelle scorse stagioni, limitandolo nella guida, il pilota italiano è ancora caduto sulla parte ferita all’inizio della FP3 e nella FP4 - spiega il suo team - . E’ stato subito visitato al Centro Medico e sottoposto a una risonanza magnetica, dopo la quale è stato dichiarato unfit per il resto del weekend".

"Dopo i test fatti qui a fine agosto sono arrivato al weekend di Misano veramente fiducioso di fare bene - ha commentato Iannone - . Invece le cose sono andate storte fin dall’inizio, con la caduta nel primo turno che ha condizionato tutto.

Ci tenevo moltissimo a questa gara e invece, ora, la cosa più importante è cercare di recuperare in fretta e nel miglior modo possibile”, concluso amareggiato il pilota di Vasto.

Tra una settimana la MotoGp tornerà già in pista ad Aragon. Iannone avrà quindi poco tempo per riprendersi dall'infortunio e tornare così in sella alla sua Aprilia.