"Sotto Palazzo d’Avalos le case sgomberate prese di mira da ladri e vandali"

Ladri e vandali in via Porta Palazzo. Dopo il filmato dei giorni scorsi sul degrado in cui versa la il costone orientale di Vasto nella parte sottostante Palazzo d'Avalos [guarda il VIDEO], A.B., residente in quell'area, scrive a Zonalocale per raccontare che "più volte ho fatto presente all'Ufficio Manutenzioni del Comune di Vasto il degrado e l'inciviltà in quella via, la necessità di eseguire la potatura e la pulizia sia lungo la strada principale, via Porta Palazzo, sia quella secondaria che porta ai campi di atletica" del Parco Muro delle Lame. "Per non parlare della messa in sicurezza del manto stradale di quest'ultima, nel quale ci sono dei crateri... non buchi.... anche questi segnalati, ma ovviamente mai sistemati.

In questi ultimi mesi, "le case, sgomberate da novembre dello scorso anno" a causa del rischio cedimento di una porzione del muraglione dei Giardini d'Avalos, "sono state prese di mira da vandali-ladri, creando gravi danni all'interno e all'esterno delle

abitazioni. Ovviamente a nulla è servito denunciare l'accaduto".

Fonte Nuova, la fontana costruita nel 1849, abbandonata e deturpata ormai da anni, "e alla sua relativa area verde vengono prese d'assalto dagli adolescenti che, ben nascosti, possono 'farsi del male' come più gradiscono senza essere visti".