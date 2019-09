"Al quartiere San Paolo manca l’acqua da ieri. Se continua così, scatta la protesta"

"Andrò a protestare al mercato con una tanica, visto che qui al quartiere San Paolo non c'è acqua da ieri, ma nessuno è ancora intervenuto". Patrizia De Rosa, una residente del rione più popoloso della città, è indignata.

"Da ieri pomeriggio - racconta - qui siamo con i rubinetti a secco. Le scorte dei serbatoi sono finite e ora non possiamo fare nulla, perché non c'è neanche una goccia d'acqua. Ho telefonato alla Sasi", la società che gestisce il servizio idrico in 92 dei 104 comuni della provincia di Chieti, "e agli amministratori comunali. Da questi ultimi ho saputo che c'è stata una rottura in corso di riparazione. Ma nessuno ci ha avvisato, né fornito informazioni su quando l'acqua tornerà. Avrebbero potuto mettere a disposizione un'autobotte, come hanno fatto ad agosto. Invece neanche quella".