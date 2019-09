Per Gaia Smargiassi la stagione inizia con la Europe Cup in Danimarca

È già tempo di impegni agonistici per Gaia Smargiassi che, per il secondo anno consecutivo, difenderà i colori del Tennistavolo Norbello, formazione sarda che milita in serie A1. La giovane atleta vastese farà parte della spedizione sarda che, nel fine settimana, affronterà in Danimarca, nella regione dell'Hovedstaden, a Hillerød, il primo turno di Europe Cup, nuovo nome della Ettu Cup che ha visto la Smargiassi protagonista nella passata stagione.

La spedizione sarda sarà guidata dal presidente Simone Carracciu con il tecnico Eliseo Litterio e tre giocatrici italiane, Chiara Colantoni e Giulia Cavalli, nuove arrivate in casa Norbello, e Gaia Smargiassi. Sabato 14 settembre il primo incontro con il team romeno dell’ACS Dumbravita. Poi le norbellesi affronteranno le padrone di casa dell’Hillerød G.I. Bordtennis. Domenica 15 settembre un originale derby in terra danese tra formazioni sarde. Le ragazze di coach Litterio, infatti, dovranno vedersela con il Quattro Mori Cagliari.

Le prime due classificate del concentramento accederanno al turno successivo di Europe Cup. "Siamo riusciti a mantenere immutata la nostra dimensione europea – commenta il presidente Carrucciu sul sito del Norbello – perché come da tradizione, saremo impegnati anche con la Coppa TT. Intercup, competizione maschile che ci coinvolgerà già da fine settembre in Polonia.

Le nostre tre norbellissime sono molto motivate e avranno modo di sviluppare il necessario feeling in questa primissima uscita stagionale; faremo il possibile per passare il turno; è un modo in più per promuovere anche il centro Sardegna che noi rappresentiamo in tutto il mondo con fierezza".