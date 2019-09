Il grande tennis giovanile a Vasto

Dal 27 al 29 settembre il grande tennis giovanile sarà di scena a Vasto con le finali nazionali under 12. La manifestazione verrà ospitata dal Circolo Tennis Vasto e sarà di grande rilevanza e spessore a livello nazionale, vedendo impegnate le migliori atlete under 12 italiane. Otto società saranno in campo per sfidarsi nelle final eight dei Campionati Italiani. In quei giorni Vasto avrà l'onore di ospitare tante giovani atlete, i loro maestri, gli accompagnatori e i genitori e sarà quindi un'occasione in più per far conoscere il nostro territorio.

Il territorio italiano è stato diviso in 5 macro aree nelle quali sono state disputate le finali da cui sono state selezionate poi le migliori 8 squadre a livello nazionale che si contenderanno il titolo.

In campo ci saranno: TC meeting club Valdagno, TC Milano Bonacossa, DLF Alessandria, CT Lucca e CC Jesi Tennis club, TC Parioli Roma, Tc Battipaglia e CT Bari.

In ogni sfida si disputeranno 2 singolari e un doppio. Ogni giorno, a partire dalle ore 10.00, si disputeranno 4 sfide a squadre ovvero 8 incontri individua lidi singolare e 4 incontri di doppio. Si giocherà su 4 campi in contemporanea sullo stesso tipo di superficie, in questo caso la terra rossa.

“Siamo orgogliosi come Ct Vasto di poter ospitare tale manifestazione che darà al nostro Circolo e a Vasto la possibilità di essere presente a livello nazionale", dice Eugenio Spadano, presidente del Circolo Tennis. "Per questa fascia di età avremo i migliori dei vari circoli italiani. L’evento sportivo ci è stato assegnato dalla FIT grazie anche al buon lavoro svolto, come sempre, dal rappresentante regionale, Marcello Padovano, importante punto di riferimento per tutti in Abruzzo per iniziative sportive di questo genere. Il Circolo Tennis Vasto già 2 anni fa aveva ospitato il Next Gen che è una vetrina per i giovani talenti tennistici e da cui sono passati anche i migliori tennisti italiani attualmente in circolazione come Berrettini e Sonego. Per il Next Gen ci fu un grande successo e lo stesso vogliamo provare a fare in questa occasione, rispondendo al meglio come organizzazione”.

Marcello Padovano, rappresentante regionale, continua spiegando che saranno tre giorni intensi: "Si ospiteranno 8 Circoli che si giocheranno le final eight. Una categoria, l’under 12, molto seguita dalla Federazione. È una categoria di passaggio dagli under 10, dove si svolgono attività pre agonistiche, alla attività agonistica, con tanto di tesseramento, degli under 12. Un passaggio importante perché cambiano racchette, palline e si iniziano a vedere i ragazzi che hanno un quid in più rispetto agli altri, promettenti. Ospiteremo, senza nulla togliere agli altri, il circolo detentore del titolo, ovvero il Parioli di Roma ma anche il TC Bonacossa di Milano e il DLF di Alessandria che sono rinomati in Italia e all’estero. Sotto l’aspetto tecnico avremo in campo delle giocatrici di grande livello. Si deve tener conto che ci saranno 2 classificate 3.2, e di questa età in Italia forti ce ne sono solo 8 e due le vedremo giocare da noi. Complessivamente poi avremo 12 terze categorie, un livello davvero elevato. La manifestazione sarà diretta da un giudice arbitro nazionale e l’ausilio di un nostro giudice arbitro regionale e 4 arbitri nazionali”.