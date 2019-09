Alessandro Palazzo e Giannicola Ventrella sono "L’articolo IL"

Si intola L'articolo IL il brano scritto a quattro mani da Alessandro Palazzo e Giannicola Ventrella per salutare l'estate. I due cantautori hanno in comune l'origine vastese ma Palazzo ormai da diversi anni vive e lavora a Carpi. "Ma Vasto è rimasta sempre nel mio cuore - racconta Palazzo -, lì ci sono tutti i miei cari. Durante le serate nei locali della mia zona non può mancare mai una canzone Via Cimabue, dedicata proprio a Vasto".

Dall'incontro con Giannicola Ventrella, amico di vecchia data con cui condivide la passione per la musica, è nato questo brano. "È bastato poco per ritornare bambini, e far esplodere l'idea di scrivere una canzone insieme. Solo guardandoci per un attimo abbiamo trovato il titolo della canzone, L'articolo IL".

I due cantautori hanno realizzato anche un videoclip in un'ambientazione marina. "Ringraziamo Simone Severi per gli arrangiamenti e Claudia Belforte per le riprese e il montaggio. Un grazie anche al mio grande amico Domenico Nanni e alla bellissima Silvia Nanni che hanno partecipato al video. Speriamo che il brano vi piaccia!".