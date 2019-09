A Vasto nuovi interventi di disinfestazione e derattizzazione

La prossima settimana sono previsti a Vasto interventi di disinfestazione adulticida e di derattizzazione, così come comunicato dalla Pulchra Ambiente.

Il 17 settembre, dalle 23.30 e fino alle 6 del giorno successivo sarà effettuata la disinfestazione adulticida nelle contrade di Vasto e a Vasto Marina. Il 19 settembre, dalle 23.30 alle 6 del giorno successivo, disinfestazione a Vasto città.

Nella giornata del 17 settembre sarà inoltre effettuato un intervento generale di derattizzazione.

"Il programma indicato potrebbe subire variazioni causa condizioni meteo avverse - spiega la Pulchra in una nota - . Ricordiamo che saranno utilizzato prodotti registrati presso il Ministero della Salute, in modalità tali da non provocare danni a persone e cose.



Raccomandiamo le seguenti precauzioni: non sostare nelle piazze e nei luoghi esterni durante lo svolgimento del servizio; non lasciare indumenti stesi all’esterno; mantenere chiuse le finestre di casa".