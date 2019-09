Marcovecchio e De Marinis: "Il beach volley è in crescita. Dal Club Italia tante soddisfazioni"

Riuscire ad incrociare contemporaneamente a Vasto Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis non è impresa semplice. Il loro lavoro come responsabili del Club Italia di beach volley e componenti dello staff tecnico che segue Paolo Nicolai e Daniele Lupo li porta per molti mesi a Formia - dove c'è il centro di preparazione olimpica - e in giro per il mondo.

Da tre anni i due tecnici vastesi sono tornati in azzurro per guidare il percorso di crescita dei giovani giocatori di beach volley. I risultati sono arrivati, con successi in campo italiano ed internazionale a livello giovanile - e anche assoluto - a testimoniare la bontà del progetto federale e di quanto, nel mondo dello sport come nella vita, l'impegno e la preparazione siano le chiavi per conquistare traguardi importanti.

Con loro abbiamo tracciato un bilancio di questa stagione del Club Italia e parlato del movimento del beach volley, in costante crescita in Italia. E poi uno sguardo al percorso di Claudia Scampoli, la vastese pronta a fare il salto tra l'attività giovanile e quella senior, e agli impegni di Nicolai e Lupo che vanno a caccia del pass olimpico.