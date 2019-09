Lavori nelle scuole San Lorenzo e Paolucci: 110mila euro per tetto, infissi e serramenti

Lavori nelle scuole San Lorenzo, Paolucci, Incoronata e Vasto Marina. Li ha disposti l'amministrazione comunale di Vasto nelle settimane che hanno preceduto la riapertura dell'anno scolastico. Alcuni interventi sono ancora da attuare.

"Prioritario - si legge in una nota del municipio - è stato il rifacimento del tetto della scuola dell'infanzia San Lorenzo, danneggiato in seguito alla violenta grandinata del 10 luglio scorso, i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Di Silvio costruzioni impegnando risorse comunali per un ammontare di circa 22 mila euro. Durante l’estate inoltre l’amministrazione comunale ha provveduto ad incaricare la sostituzione dei vecchi e pericolanti infissi e serramenti della scuola Media Raffaele Paolucci. L’importo dei lavori è di 88 mila euro, questi ultimi inizieranno a breve, in orari diversi da quelli delle attività didattiche, ma portando cosi a compimento un lavoro avviato diversi anni fa. Il fine è quello di assicurare innanzitutto la pubblica incolumità degli studenti e di tutti coloro impegnati nelle attività didattiche, ma anche di migliorare le prestazioni energetiche della struttura. Su questo versante anche il Consiglio Comunale dei ragazzi più volte aveva sollecitato l'amministrazione. Per quanto riguarda le altre scuole la scelta degli interventi da realizzare è stata effettuata tenendo conto di una rotazione annuale. La priorità è ricaduta sulle tinteggiature nelle scuole San Lorenzo (Primaria ed Infanzia), Incoronata e Vasto Marina. Si è poi proceduto all’ acquisto di nuovi arredi per rendere i plessi più belli, vivibili e sicuri. Sono stati realizzati interventi di ripulitura di tutte le aeree esterne delle scuole, sfalcio dell’erba, pulizia e rimozione dei rami pericolanti e rifacimento della segnaletica orizzontale in prossimità dei plessi. Procedono inoltre i lavori di progettazione per l' adeguamento sismico delle Scuole Martella e Santa Lucia, per il rifacimento del tetto della Scuola Santa Lucia e per l'adeguamento ai fini del certificato di prevenzione incendi alla Scuola Media Rossetti".

“E’ sempre molto alta l’attenzione dell’Amministrazione da me guidata - ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - nei confronti della sicurezza delle scuole e dei loro fruitori. Pertanto continuiamo ad investire risorse dell’ente e cercando finanziamenti per l’edilizia dal MIUR”.

“Voglio ringraziare l’Ufficio Scuola, l'Ufficio Servizi e Manutenzioni, l'Ufficio lavori pubblici e le Direzioni Scolastiche per l'impegno profuso nel garantire una buona ripresa delle attività scolastiche e per la proficua collaborazione che ci permette di fare passi in avanti per le nostre scuole" ha dichiarato l'assessora Anna Bosco.