Claudia Scampoli, un anno con tanti successi: "Vado avanti dando sempre il massimo"

Nel giro di due settimane ha vinto scudetto under 21 e Coppa Italia oltre ad un secondo posto nel Campionato italiano assoluto. Prima si era aggiudicata la tappa di Cagliari del Campionato italiano, si era fermata ai piedi del podio nell'Europeo under 20 e ha conquistato buoni piazzamenti in tornei del World Tour. E poi ha chiuso la sua stagione partecipando al Foro Italico di Roma alle finali del World Tour [LEGGI].

Quella di Claudia Scampoli è stata una stagione sportiva da incorniciare in cui si è affermata come una delle più interessanti giocatrici di beach volley del panorama italiano. Ora per la 19enne vastese, dopo le meritate vacanze, arriverà il momento di intraprendere un nuovo percorso nel mondo del beach volley. Si chiude l'esperienza più che positiva con il Club Italia guidato da Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis e inizia il cammino "tra i grandi".

In una lunga chiacchierata Claudia Scampoli ci ha raccontato come ha vissuto questa stagione e ci ha parlato degli obiettivi per il futuro. E poi ci ha anche rivelato il suo sogno sportvo.