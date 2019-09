A San Salvo "I ragazzi e i colori della 167, festa di fine estate"

Originale evento di fine estate a San Salvo che vedrà come scenario il quartiere della 167 nei pressi della fontana in piazza Alcide De Gasperi dal titolo I ragazzi e i colori della 167, festa di fine estate.

I protagonisti saranno i bambini e i ragazzi del quartiere che si daranno appuntamento, domani venerdì 13 settembre a partire dalle ore 20.00, per salutare l’estate con una sfilata di moda, canti e balli ma soprattutto tante sorprese e divertimento per coinvolgere anche i loro genitori.

"È un’idea dall’alto valore sociale dell’iniziativa che non ha fine di lucro ma solo per l’aggregazione e la valorizzazione del quartiere per un sano divertimento. Nel corso dell’evento una riffa servirà per raccogliere contributi al fine di sostenere l’iniziativa" spiegano gli organizzatori.