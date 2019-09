"Note di fine estate", nel fine settimana tre appuntamenti con la musica corale

Tre cori saranno ospiti del Coro Polifonico Histonium "B.Lupacchino dal Vasto", in altrettanti appuntamenti musicali organizzati nel fine settimana per l'evento Note di fine estate. In città arriveranno la Corale Giuseppe Savini di Carpi (Mo), diretta da Giampaolo Voli, il Coro Amici della Musica, di Sant'Arsenio (Sa), diretto da Viviana Palladino e la Corale Polifonica Marcellinese di Marcellina (Rm) diretta da Giuseppe Valeriani.

"Il primo incontro musicale sarà sabato 14 settembre alle ore 10:30 al Mercato di Santa Chiara. Un simbolo che racconta la storia genuina di Vasto e, per l’occasione, diventa palcoscenico di canti popolari, nella diversità regionale, raccontano storie di lavoro, di festa, di luoghi distanti, di sentimenti semplici ma al contempo universali. Il mercato si propone come luogo non consueto per una offerta musicale al fine condividere un momento di gioia e aggregazione, opportunità che è stata resa possibile grazie alla disponibilità della Confesercenti e della Cia che hanno accolto con entusiasmo la proposta del Coro Histonium.

Secondo appuntamento sempre sabato 14 settembre alle ore 19:00 nella Chiesa del Carmine dove i cori presenteranno un programma di brani sacri. Musica e solidarietà è il legame tra i quattro cori che hanno partecipato tutti al progetto 1000 voci x ricominciare. Il Coro Histonium avrà come gradito ospite della serata un rappresentante della Croce Rossa Italiana per il Sisma Centro Italia, sarà quindi l’occasione per ricordare le finalità del progetto e per fare il punto della situazione relativamente ai fondi raccolti.

L'ultimo incontro musicale con i cori sarà domenica 15 settembre alle 11 nella Pinacoteca di palazzo d'Avalos".