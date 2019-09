Masterplan: aggiudicati anche i lavori sulle strade del Distretto 6 nell’Alto Vastese

Aggiudicati provvisoriamente anche i lavori sulle strade provinciali del Distretto 6 finanziati con i 4.5 milioni del Masterplan appaltati dal Comune di Schiavi d'Abruzzo [QUI IL DISTRETTO 5].

I tratti compresi in questo lotto sono quelli dell'Alto Vastese alcuni dei quali in condizioni pessime da anni. Per citarne qualcuna c'è la ex Statale 86 che sarà sistemata anche nella zona ricadente nel Distretto 5. Nuovo asfalto anche per la SP 179 traversa di Roccaspinalveti e per la Sp 186 Ponte Treste-Ponte Rio Torto danneggiato dalle ondate di maltempo degli anni scorsi.

Interventi previsti anche sulle Provinciali interessate dal dissesto storico, anche se è bene ricordare che tali lavori finanziati dal Masterplan riguarderanno solo i nuovi asfalti. Tra queste come non citare la Sp 150 dove c'è la famosa frana tra Guilmi e Carpineto Sinello in fase di sistemazione [LEGGI] e anche la Sp 152 Castiglione Messer Marino - Crocetta di Colledimezzo pesantemente danneggiata da una caduta massi nel 2013.

Ora bisognerà attendere l'aggiudicazione definitiva e poi potrà finalmente scattare il count down per l'apertura dei cantieri. È presumibile che, a differenza del Distretto 5, qui i lavori dovranno fermarsi anticipatamente per l'arrivo dell'inverno per poi ripartire nella prossima primavera.

Per definire concluso il lungo iter, resta da aggiudicare i lavori per altri 4 milioni di euro per la sola fondovalle Treste gestiti sempre dal Comune di Lentella come per il Distretto 5.

IL RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI

Lotto 6 A - € 784.482,82 - Conti/Mastroiacovo

SP 115 Perano-Tornareccio

SP 155 Colledimezzo-Borrelllo

SP 216 Ex SS 364 di Atessa

SP 179 Traversa di Roccaspinalveti

SP 186 Ponte Treste-Ponte Rio Torto

SP 213 Ex SS 86 Var

Lotto 6 B - € 697.105,15 - Marinelli Umberto

SP 205 Monte Pizzuto

SP 206 Templi Italici

SP 198 Castiglione Messer Marino - Castelguidone

Lotto 6 C - € 735.406,38 - Molino

SP 138 Carpineto Sinello - Atessa

SP 150 Fondovalle Sinello 2

SP 163 Traversa di Guilmi

Lotto 6 D - € 664.013,42 - Fossaceca

SP 212 Ex SS 86 Istonia

SP 165 Traversa di Gissi

SP 167 Gissi-Ponte Foce

Lotto 6 E - € 641.558,38 - Di.Dm. Group

SP 152 Castiglione Messer Marino-Crocetta Colledimezzo

SP 162 Carpineto Sinello - Castiglione Messer Marino