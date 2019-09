La bambina investita è stata trasferita a Pescara: guarirà in un mese

Guarirà in un mese la bambina di 9 anni investita ieri da un'auto a Vasto.

Dopo l'incidente di ieri pomeriggio in località Incoronata, alla periferia nord della città, la bimba è stata portata dal 118 all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

I medici del pronto soccorso le hanno riscontrato un trauma craniofacciale non commotivo con frattura delle ossa nasali e ferite facciali, disponendone il trasferimento in via precauzionale a Pescara, dove è ricoverata nel reparto di pediatria dell'ospedale Santo Spirito con una prognosi di dieci giorni.