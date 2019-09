Incidente sull’A14: muore a 37 anni Alessandro Berloni, dirigente della Ecofox

È morto Alessandro Berloni, dirigente della Fox Petroli, figlio di Alberto, patron dell'azienda pesarese con un'azienda a Vasto, scomparso nel 2017 [LEGGI].

Trentasette anni, Alessandro Berloni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri, poco dopo mezzogiorno, sull'autostrada A14, all'altezza di Gradara.

Secondo le informazioni riportate da Il Resto del Carlino [LEGGI], Berloni viaggiava sulla corsia nord quando, per caude che la polizia autostradale sta accertando, la sua Audi A3 si è scontrata con un furgone Mercedes con due persone a bordo: "Un tamponamento così forte - scrive il quotidiano - da mandare in testacoda il furgone che ha arrestato la sua corsa contro il guard rail in corsia di sorpasso. L’auto del pesarese ha proseguito invece per altri 800 metri fermandosi al centro della carreggiata. Quando i vigili del fuoco di Pesaro sono arrivati sul posto, al chilometro 151, sono intervenuti a prestare soccorso ai passeggeri del Mercedes. Una telefonata successiva li avvisava intanto di un secondo incidente. Si trattava dell’Audi di Berloni, ferma qualche centinaia di metri più avanti. Dentro, nell’abitacolo ridotto a un mucchio di lamiere accartocciate, c’era incastrato il corpo ormai senza vita del 37enne".

Alessandro Berloni era dirigente dell'azienda di famiglia e papà di una bimba di 5 anni. Lascia anche la mamma e due fratelli.

La famiglia Berloni è legata a Vasto, dove il commendator Alberto, padre di Alessandro, acquistò nel 1992 l'allora Svoa e la trasformò prima in Fox Petroli e poi in Ecofox, un'azienda che produce biodiesel nella zona industriale di Punta Penna. Alberto Berloni finanziò anche il restauro di alcuni monumenti e la squadra di basket, che per diversi anni assunse la denominazione Ecofox Vasto Basket. La notizia della morte prematura di Alessandro Berloni si è rapidamente diffusa in città, suscitando cordoglio non solo nel mondo imprenditoriale.