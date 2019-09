"Nei campi sportivi mancano pensiline riservate al soccorso sanitario"

Da Valentino Noè, volontario del Comitato di Vasto della Croce Rossa, riceviamo la lettera aperta da lui inviata anche a Figc e amministrazioni comunali per sollevare un problema da lui riscontrato sui campi sportivi del Vastese.

"Egregi, la presente per esporre un problema che interessa gli stadi della nostra zona del Vastese, ossia la mancanza in tutti i campi di calcio di una pensilina riservata al soccorso sanitario. Detta circostanza implica che per tutta la durata delle partite non solo è necessario rimanere in piedi ma non di rado si è costretti a rimanere anche sotto la pioggia e la neve; e questo nonostante nelle manifestazioni sportive l’assistenza sanitaria sia obbligatoria".

Nella ristrutturazione del campo sportivo di via Stingi, a San Salvo, è stata realizzata una panchina coperta (opposta a quelle delle squadre) che possono utilizzare i sanitari. Ma, negli altri campi, non ci sono spazi coperti adeguati.

"Dato che siamo volontari con non poca responsabilità sulla salute degli atleti e dei cittadini - aggiunge Noè -, si confida che gli enti e le persone in indirizzo possano attivarsi per risolvere questo piccolo problema che è tuttavia importantissimo per la salute di noi addetti al soccorso".