Tornano raid nei garage: rubati due quintali e mezzo di olio, molte provviste e attrezzi

Per aprire le porte dei garage, hanno sfilato il cilindretto della serratura. Nelle notti scorse i ladri hanno fatto razzia nelle rimesse sotterranee di via Madonna dell'Asilo, nel centro abitato di Vasto.

Due quintali e mezzo di olio d'oliva: questo il bottino del primo raid, denunciato alle forze cdell'ordine dalla proprietaria, mentre in un secondo box mani ignote hanno fatto sparire gli alimenti custoditi in una dispensa.

Già da alcune settimane la zona viene presa di mira dagli ignoti: un mese fa, infatti, da un garage erano spariti gli attrezzi da lavoro.

I furti d'olio, vino, conserve e salumi custoditi nei seminterrati dei palazzi non sono una novità a Vasto. Accadono periodicamente in città da un decennio a questa parte. In alcuni casi, le forze dell'ordine hanno verificato che erano stati messi a segno da persone che dovevano pagare debiti di droga.