San Salvo Marina: dopo la caduta del lampione, rimossi tutti gli altri pali dell’isola pedonale

Dopo il pericolo scampato domenica scorsa quando un palo dell'illuminazione comunale è caduto all'interno dell'isola pedonale del lungomare Cristoforo Colombo di San Salvo [LEGGI], si corre ai ripari.

Nella giornata di oggi, i lampioni dell'isola pedonale sono stati rimossi probabilmente per evitare episodi simili e procedere con la loro sostituzione; per ora non si conoscono i tempi dell'intervento.

Non è mancata qualche nota di disappunto per il vetro in frantumi lasciato in più punti sulla strada nonostante la zona sia ancora frequentata da bagnanti e bambini. Alla base dei lampioni rimossi sono stati ancorati coni di plastica.