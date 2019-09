Power Hits 2019, doppio premio al vastese Ketra per "Mambo Salentino" e "Jambo"

Doppio premio per Ketra nella serata finale di Power Hits Estate 2019. In un'Arena di Verona sold out, nella serata condotta da Giorgia Surina e Angelo Baiguini, sono stati consegnati i premi per le più belle canzoni dell'estate.

Il premio Power Hits Estate 2019, per il brano più trasmesso dalle radio, è andato ai Boomdabash e Alessandra Amoroso per la trascinante "Mambo Salentino". Il vastese Ketra - Fabio Clemente - oltre a far parte dei Boomdabash con cui ha ottenuto il premio di Rtl 102.5, ha firmato con Takagi anche Jambo, interpretata da Omi e Giusy Ferreri. Per loro il premio della Siae come brano più suonato in tutti gli eventi live in Italia durante l'estate.

Così come accaduto anche la scorsa estate, quindi, per l'artista vastese sono arrivati due premi a suon di passaggi radiofonici e apprezzamento del pubblico. A Verona Ketra ha potuto celebrare, insieme ai suoi colleghi, il doppio riconoscimento (insieme ad una lunga serie di dischi di platino).

"Il terzo anno del Power Hits Estate costituisce la consacrazione dell’evento musicale più importante dell’estate – ha commentato il presidente di RTL 102.5 Lorenzo Suraci –. Sono convinto che nessuno meglio di una radio che trasmette i successi italiani e internazionali possa premiare il tormentone più amato dagli ascoltatori e più suonato da tutte le radio. Con questa edizione mi sento di poter dire che il Power Hits Estate è già entrato nel cuore degli italiani".

Nella stessa serata sono stati premiati anche Benji e Fede con il premio “RTL 102.5 Power Hits – FIMI”, per il singolo "Dove e quando", che ha fatto registrare il maggior numero di unità (download + streaming premium) nel periodo che va dal 21 giugno al 31 agosto 2019. Il riconoscimento “RTL 102.5 Power Hits – PMI” al singolo indipendente più suonato dalle radio nel periodo giugno – agosto è stato conquistato da LP e la sua "Girls Go Wild". . “RTL 102.5 Power HitStory 2019” è stato invece assegnato a Ligabue, vincitore di Festivalbar 2002 con “Tutti Vogliono Viaggiare In Prima” e di Festivalbar 2006 con "Happy Hour”, e ad Eros Ramazzotti, vincitore di Festivalbar 1996 con “Più bella Cosa” e di Festivalbar 2003 con “Un’emozione per sempre”. Premiato anche Salmo, con l’album “Playlist" che è stato il più venduto nel periodo settembre 2018 – settembre 2019, conquistando così il premio “RTL 102.5 Power Hits Top Album".