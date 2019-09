La Vastese rinforza l’attacco, Esposito ha firmato: "Era quello che volevo"

Una foto col presidente della Vastese, Franco Bolami, e con il copresidente, Pietro Scafetta, e una breve dichiarazione: "Sono molto contento di essere qui, era quello che volevo. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e dei nuovi compagni".

Così Vittorio Esposito si è presentato ufficialmente alla tifoseria biancorossa, prima di lasciare momentaneamente lo stadio Aragona per impegni personali. Oggi, però, il trentunenne attaccante molisano sarà regolarmente presente e arruolato per la ripresa degli allenamenti in vista della partita casalinga con l'Atletico Fiuggi.

La squadra di Marco Amelia è a caccia della prima vittoria in campionato. Nelle prime due partite, la Vastese ha raccolto uno solo punto, frutto del 2-2 nel derby col Chieti alla prima di campionato. Domenica scorsa la sconfitta per 2-1 a Giulianova, dove i biancorossi erano passati in vantaggio, poi i due rigori (uno parato da Bardini, l'altro messo a segno da Fioretti) e il gol di Barlafante che hanno ribaltato il risultato.

La società, che non ha fatto proclami ma vuole ben figurare in questo campionato di serie D, non esita a rinforzare l'organico. Esposito è un'altra pedina importante per il reparto avanzato.