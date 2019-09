Investita davanti alla scuola dell’Incoronata: bambina di 9 anni in ospedale

Una bambina di 9 anni, I.P. le sue iniziali, è finita in ospedale dopo essere stata investita in località Incoronata, alla periferia nord di Vasto.

L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio, attorno alle 17.15, in via Incoronata, davanti alla scuola primaria. A investire la bambina è stata una Fiat 500 X guidata da un uomo, D.E.S.

Sul posto il 118, che ha trasportato la bimba in ospedale, e la polizia locale. La piccola paziente era cosciente al momento in cui sono intervenuti i sanitari, che l'hanno portata al San Pio da Pietrelcina. Gli agenti stanno ricostruendo la dinamica del sinistro. "Non ci è stata ancora comunicata la prognosi", dice il comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro. "Le condizioni della bambina non sembrerebbero gravi. I medici stanno valutando un eventuale trasferimento prudenziale all'ospedale di Pescara".

La scuola era aperta oggi pomeriggio per l'incontro tra i genitori e i docenti, al quale la bimba stava andando col suo papà.