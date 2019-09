Bus, tagli e ripristino: tutto in pochi giorni. Cianci: "Studiamo linee notturne per i giovani"

Si avvicina l'autunno e, come le foglie, cadono una a una anche le corse degli autobus meno frequentate dagli utenti. Ed era stata depennata già nel 2016 la corsa delle 23.50, che allora era l'ultima invernale da Vasto città alla riviera.

A distanza di tre anni, altri due viaggi spariscono dalla tabella degli orari autunnali della linea 4 (Vasto città-Vasto Marina-stazione Fs Vasto/San Salvo): quelli delle 5.10 (il primo del mattino) e delle 23.30 (che, nel frattempo, era diventato l'ultimo). Tagliate anche tre corse domenicali per Punta Penna. Ma i propositi di spending review sui collegamenti tra la città alta e la marina durano poco, tant'è che le due corse vengono ripristinate alla vigilia dell'entrata in vigore dei nuovi orari.

Dopo il consueto potenziamento delle linee estive da e per il litorale, lunedì 9 settembre sulla rete urbana è divenuto operativo il servizio che resterà valido fino alla prossima primavera.

Corse cancellate e ripristinate nel giro di qualche giorno: gli utenti ci hanno fatto caso. E si chiedono: se si continua a restringere il servizio, come si può pensare di incentivare i vastesi a usare il mezzo pubblico, invece di prendere l'auto per qualsiasi spostamento, anche quando trovare parcheggio è un'impresa?

L'amministrazione comunale assicura che non ci saranno ulteriori sforbiciate e, anzi, sta vagliando l'ipotesi di una linea notturna per prevenire le cosiddette stragi del sabato sera. "Insieme al dirigente Luca Mastrangelo - racconta l'assessora alla Mobilità sostenibile, Paola Cianci - abbiamo incontrato il gestore dell'azienda dei trasporti e definito l'importanza di garantire il servizio, come ogni anno, nella tratta Vasto-Vasto Marina in considerazione del numero sempre maggiore di residenti della zona sud della città. Le corse domenicali per Punta Penna, inserite come sperimentali lo scorso anno, sono state ottimizzate negli orari in base alle reali esigenze degli utenti. Sono state, per la stessa ragione, aumentate le corse nei giorni festivi nella tratta della marina. Inoltre, proprio per sensibilizzare le persone alla mobilità alternativa ai mezzi privati, confermiamo le corse nei giorni festivi nelle zone periferiche. In tal senso, stiamo valutando l'opportunità di sperimentare corse serali all'interno di campagne specifiche dedicate ai più giovani".