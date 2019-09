Mercato coperto va ripopolato, non basta il sabato. Confesercenti e Cia: "Progetto di sviluppo"

La questione è come fare in modo che il mercato coperto di Santa Chiara sia vivo non solo il sabato, ma tutta la settimana.

"L'evoluzione del progetto è costruire strutture fisse al primo piano, che consentano agli operatori di utilizzare il mercato tutti i giorni", afferma Patrizio Lapenna, responsabile di Confesercenti Vasto, nella conferenza stampa di presentazione del progetto di riqualificazione del piano terra [LEGGI].

Attualmente, al piano di sopra, quasi tutti i 52 concessionari popolano la struttura solo di sabato. Le uniche attività aperte tutti i giorni sono quattro: macelleria, salumeria, pescheria (chiusa attualmente a causa del fermo biologico) e vendita di frutta e verdura. I commercianti chiedono di rendere popolata la struttura ogni giorno, perché gli incassi del sabato non bastano a vivere tutto l'anno. E chiedono anche controlli periodici, affinché tutti rispettino le regole.

Il mercato è di proprietà del Comune, che lo ha affidato in gestione a Confesercenti e Cia, confederazione italiana agricoltori). "Il nostro - spiega Giuseppe Di Filippo, dirigente di Cia Chieti delegato al mercato di Santa Chiara - è un progetto di sviluppo complessivo del mercato per rilanciare il centro storico anche con eventi culturali e tematici".

Le interviste video a Lapenna e Di Filippo: