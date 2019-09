L’Istituto San Gabriele cambia proprietà: acquisito dalla cordata Matrix-Bolami

Cambia la proprietà dell'Istituto San Gabriele. I gabriellini hanno ceduto la proprietà del centro che, per decenni, si è occupato di formazione culturale e sportiva. A confermare il passaggio di proprietà è il Consorzio Matrix che ha rilevato la struttura di viale D'Annunzio insieme all'imprenditore vastese Franco Bolami, presidente della Vastese calcio.

“Nuovo Polo San Gabriele: questo è il nome del progetto di riqualificazione della struttura attualmente denominata “Centro Sportivo San Gabriele", si legge in una nota di Matrix.

"Il centro in questione era infatti destinato alla chiusura imminente; i Fratelli di San Gabriele, fondatori dell’Istituto, nonostante i numerosi sforzi per portare avanti le attività per le quali la struttura era nata, non riuscivano ad assicurare una gestione che permettesse la sostenibilità della stessa. La costruttiva collaborazione, tra la Congregazione e la società Matrix ha consentito la continuità delle attività delle tante associazioni che operano all’interno del complesso, che altrimenti sarebbero dovute terminare.

La volontà dei Fratelli di San Gabriele, quindi, di assicurare la permanenza sul territorio di attività sportive e sociali e la determinazione del direttivo acquirente guidato da Matrix nell’investire sul territorio per il benessere sociale, hanno fatto sì che la città potesse continuare a beneficiare dei servizi di un centro polivalente. Il consistente intervento di riqualificazione e restyling di edifici, impianti e terreni di gioco intrapreso dalla Società Cooperativa Sociale Consorzio Matrix in partenariato con altre realtà locali, ormai da anni attiva nel campo dei servizi sociali e della cooperazione, è finalizzato a mettere a disposizione degli abitanti di Vasto e dei comuni limitrofi uno spazio multifunzionale".