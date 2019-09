Raffiche di gol in Promozione: il Casalbordino vince 5-2, l’US San Salvo fa 4-0

Giornata con tanti gol per le due formazioni del territorio impegnate nel girone B del campionato di Promozione.

Fater Angelini - Casalbordino 2-5

Vittoria in trasferta roboante per la squadra di mister Borrelli che mostra già i muscoli nel campionato di Promozione.. Ad aprire le marcature ci pensa Letto al 22', poi al 37' raddoppia il Puma Iaboni. Minutolo accorcia le distanze per i pescaresi ma Pifano, allo scadere, sigla il 3-1. La Fater Angelini si avvicina nel secondo tempo con il gol di Santozzi, al 61'. Ma al 75' è ancora Letto a gonfiare la rete riportando i casalesi in una situaziuone di tranquillità e, all'85', Fieroni segna il gol che fissa il punteggio sul definitivo 5-2.

US San Salvo - Bucchianico 4-0

Esordio positivo per i biancazzurri che hanno disputato la prima giornata di campionato sul sintetico di Cupello. Nel primo tempo Molino, mettendo a segno una doppietta, al 15' e 28', indirizza la partita. Nella ripresa segna anche capitan Izzi, poi Molino ha chiuso i conti siglando la sua personale tripletta che vale il 4-0 per il San Salvo. Un risultato che cancella i tre punti di penalizzazione dei biancazzurri e che porta entusiasmo a tutto l'ambiente.

Promozione girone B - La 1ª giornata

Ovidiana Sulmona - Villa 1-1

Casolana - Ortona 2-1

Elicese - Val di Sangro 3-1

Fater Angelini - Casalbordino 2-5

San Giovanni Teatino - Miglianico 2-3

Scafa Passo Cordone - Raiano 2-1

Virtus Ortona - Fossacesia 0-2

Silvi - Athletic Lanciano 3-0

Us San Salvo - Bucchianico 4-0