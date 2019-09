Racchette di legno e completo bianco: 6ª edizione di "C’era una volta il tennis"

Sesta edizione al Circolo Tennis A.Boselli di Vasto del torneo "C'era una volta il tennis", competizione vintage in cui i partecipanti fanno un tuffo nel passato e scendono in campo con completo rigorosamente bianco e racchetta di legno. "Visti i buoni riscontri delle precedenti edizioni - ha commentato il presidente Eugenio Spadano - con il direttivo abbiamo voluto riproporre nuovamente questo affascinante torneo".

La formula è stata quella del doppio misto, per aprire la possibilità di partecipazione a tutti gli atleti, anche a quei ragazzi che, per motivi anagrafici, non hanno mai giocato a tennis con le "mitiche" racchette di legno.

A vincere la 6ª edizione del torneo sono stati Dorindo Gabriele e Sergio Marchetti che, in finale, hanno battuto Mimmo Sideri e Denise Lusi. A premiare i vincitori sono stati il direttore sportivo Antonio Portafoglio e i componenti del direttivo.

"Un grazie a tutti i partecipanti a questa edizione: Roberto Cionci, Gabriele D'Ugo, Brunoo Baccalà, Claudio Di Biase, Marcello Padovano, Giuseppe Ronzitti, Federico Di Fabio ed Erminio Ronzitti - si legge in una nota del Ct Vasto -. Grazie all'amica Lugina Di Paolo, dell'agenzia condominiale Il Cortile, che ha contribuito alla realizzazione di questa manifestazione".